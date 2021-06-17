Локателли посвятили семье и фанатам голы в ворота Швейцарии

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли гордится, что был признан лучшим игроком матча Евро-2020 против Швейцарии (3:0). Хавбек забил два мяча и получил награду «Звезда матча».

«Я очень горжусь этой наградой, но хочу разделить ее со всеми товарищами. Я думаю, что у нас замечательная команда. Первый гол я посвятил семье. После передачи на Берарди я тоже побежал к воротам, потому что хорошо знаю, что в таких ситуациях он обязательно что-то придумает. Второй гол я посвятил всем болельщикам Италии, потому что мы играем, чтобы снова сделать их счастливыми», — цитирует пресс-служба УЕФА Локателли.

Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.