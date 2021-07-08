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Перед назначением пенальти за фол на Стерлинге на поле было два мяча

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Два мяча на поле. Фото Twitter
Два мяча на поле. Фото Twitter
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Перед тем, как был назначен пенальти в ворота сборной Дании в полуфинале Евро-2020 за фол на англичанине Рахиме Стерлинге, на поле было два мяча. Несмотря на это, главный арбитр Данни Маккели из Нидерландов не остановил игру. Согласно правилам, он должен был назначить спорный мяч.

Англичане одержали победу со счетом 2:1 в дополнительное время. Маккели в конце первой дополнительной 15-минутки назначил пенальти за фол на Рахиме Стерлинге. 11-метровый не реализовал Харри Кейн, но затем форвард все же добил мяч в ворота. Этот гол и оказался решающим.

В финале Англия сыграет со сборной Италии. Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.

Англия — Дания

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Евгений Петров все материалы автора

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