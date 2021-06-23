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Перед матчем Германия — Венгрия болельщики команд освистали гимн соперников

22:02
Германия — Венгрия. Фото Reuters
Германия — Венгрия. Фото Reuters
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Во время исполнения гимнов стран перед матчем Евро-2020 Германия — Венгрия в Мюнхене на трибунах раздался свист. Немецкие болельщики свистели во время исполнения гимна Венгрии, венгерские — во время исполнения гимна Германии.

Ранее УЕФА запретил радужную подсветку во время матча на стадионе. Власти Мюнхена хотели выразить протест против принятия в Венгрии закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних. В УЕФА подчеркнули, что являются политически и религиозно нейтральной организацией.

Матч начался в 22.00 по московскому времени.

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