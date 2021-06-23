Перед матчем Германия — Венгрия болельщики команд освистали гимн соперников
22:02
Во время исполнения гимнов стран перед матчем Евро-2020 Германия — Венгрия в Мюнхене на трибунах раздался свист. Немецкие болельщики свистели во время исполнения гимна Венгрии, венгерские — во время исполнения гимна Германии.
Ранее УЕФА запретил радужную подсветку во время матча на стадионе. Власти Мюнхена хотели выразить протест против принятия в Венгрии закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних. В УЕФА подчеркнули, что являются политически и религиозно нейтральной организацией.
Матч начался в 22.00 по московскому времени.
Опрос
проголосовало: 5865Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю