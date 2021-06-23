Зеленский заявил, что поверил в футбольную магию после выхода Украины в плей-офф Евро-2020

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход сборной страны в 1/8 финала Евро-2020.

Ніколи в житті не вірив у магію, але сьогодні можу сказати напевно — футбольна магія існує. Наша збірна — в 1/8 Євро-2020!!! Такий шанс не можна втрачати, хлопці, вся країна чекає максимальної віддачі! Слава Україні! pic.twitter.com/G8VjnwiOMQ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2021

«Никогда в жизни не верили в магию, но сегодня могу сказать наверняка — футбольная магия существует, — написал президент в своем Twitter 23 июня. — Наша сборная — в 1/8 Евро-2020!!! Такой шанс нельзя упускать, парни, вся страна ждет максимальной отдачи! Слава Украине!»

Сборная Украины сыграет в плей-офф Евро впервые в своей истории. Ранее украинцы выступали в финальном турнире чемпионата Европы в 2012 и 2016 году, но тогда им не удалось выйти в плей-офф.

Сборная Украины набрала три очка в группе В и заняла третье место. Украинцы обеспечили себе место не ниже четвертого среди команд, занявших третьи места в своих группах.

В группе В Украина победила Македонию (2:1), уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).