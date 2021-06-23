Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Зеленский заявил, что поверил в футбольную магию после выхода Украины в плей-офф Евро-2020

21:52
Владимир Зеленский на футбольном поле в форме киевского «Динамо». Фото Delo.ua.
Владимир Зеленский на футбольном поле в форме киевского «Динамо». Фото Delo.ua.
Теги:

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход сборной страны в 1/8 финала Евро-2020.

«Никогда в жизни не верили в магию, но сегодня могу сказать наверняка — футбольная магия существует, — написал президент в своем Twitter 23 июня. — Наша сборная — в 1/8 Евро-2020!!! Такой шанс нельзя упускать, парни, вся страна ждет максимальной отдачи! Слава Украине!»

Сборная Украины сыграет в плей-офф Евро впервые в своей истории. Ранее украинцы выступали в финальном турнире чемпионата Европы в 2012 и 2016 году, но тогда им не удалось выйти в плей-офф.

Сборная Украины набрала три очка в группе В и заняла третье место. Украинцы обеспечили себе место не ниже четвертого среди команд, занявших третьи места в своих группах.

В группе В Украина победила Македонию (2:1), уступила Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5799
Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Стали известны потенциальные соперники Украины по 1/8 финала чемпионата Европы
Задержаны участники группового изнасилования студентки медколледжа
Журналист Би-би-си опроверг заявления британского минобороны по инциденту с эсминцем
Видео: Туристы боятся умереть из-за гнева духов Байкала

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи