Мэр Мюнхена Дитер Райтер попросил УЕФА разрешить радужную подсветку стадиона на матче 3-го тура Евро-2020 между Германией и Венгрией, но получил отказ, сообщает AP.

Власти Мюнхена хотели выразить протест против принятия в Венгрии закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних. В УЕФА подчеркнули, что являются политически и религиозно нейтральной организацией.

Матч Германия — Венгрия пройдет в Мюнхене 23 июня и начнется в 22:00 мск. Немцы с 3 очками занимают второе место в группе F, венгры без очков — на последней строчке.