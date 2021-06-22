УЕФА запретил радужную подсветку стадиона в Мюнхене во время матча Евро Германия — Венгрия
12:48
Мэр Мюнхена Дитер Райтер попросил УЕФА разрешить радужную подсветку стадиона на матче 3-го тура Евро-2020 между Германией и Венгрией, но получил отказ, сообщает AP.
Власти Мюнхена хотели выразить протест против принятия в Венгрии закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних. В УЕФА подчеркнули, что являются политически и религиозно нейтральной организацией.
Матч Германия — Венгрия пройдет в Мюнхене 23 июня и начнется в 22:00 мск. Немцы с 3 очками занимают второе место в группе F, венгры без очков — на последней строчке.
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