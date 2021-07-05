Педри пообещал побриться налысо, если сборная Испании станет чемпионом Европы

Полузащитник сборной Испании Педри поделился ожиданиями от предстоящего матча с Италией в полуфинале чемпионата Европы.

«Я немного устал, но в 18 лет у меня есть силы для гораздо большего. Все команды хороши, и это будет отличная игра.

Это мечта — иметь возможность носить футболку «Барсы» и сборной Испании. Я надеюсь, что смогу насладиться предстоящим полуфиналом. Если мы выиграем чемпионат Европы, я побрею голову», — цитирует Педри Sport.es.

Матч Италия — Испания запланирован на 6 июля. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».