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Педри пообещал побриться налысо, если сборная Испании станет чемпионом Европы

08:36
Педри. Фото AFP
Педри. Фото AFP
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Полузащитник сборной Испании Педри поделился ожиданиями от предстоящего матча с Италией в полуфинале чемпионата Европы.

«Я немного устал, но в 18 лет у меня есть силы для гораздо большего. Все команды хороши, и это будет отличная игра.

Это мечта — иметь возможность носить футболку «Барсы» и сборной Испании. Я надеюсь, что смогу насладиться предстоящим полуфиналом. Если мы выиграем чемпионат Европы, я побрею голову», — цитирует Педри Sport.es.

Матч Италия — Испания запланирован на 6 июля. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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Иван Шитик все материалы автора

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