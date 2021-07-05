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Марко Николич назвал фаворита Евро-2020

08:00
Роберто Манчини. Фото AFP
Роберто Манчини. Фото AFP
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» назвал фаворита чемпионата Европы по футболу, перенесенного с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

На турнире настала пора полуфиналов. В первом сыграют сборные Италии и Испании, во втором — англичане с датчанами.

«Мой фаворит — Италия (разговор с Николичем состоялся до четвертьфинала между Италией и Бельгией. — Прим. «СЭ»). По всем характеристикам. Я говорил это еще перед началом турнира, и все смотрели на меня типа «что с этим человеком?» Я давно слежу за этой командой. Играют современно, двигаются в глубину, много прессинга. Говорят, что там нет звезд — действительно, таких игроков, как Роналду, там нет, но посмотрите на их опорную зону: какие там ребята, что они выиграли в этом сезоне», — сказал Николич.

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини на нынешнем Евро установила сразу несколько рекордов, в том числе рекорд по количеству побед подряд на чемпионатах Европы с учетом отборочного турнира, национальный рекорд по количеству матчей без поражений и др.

Полностью интервью Марко Николича читайте на сайте «СЭ»

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Артем Калинин все материалы автора

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