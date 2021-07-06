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Педри оценил подготовку сборных Италии и Испании перед полуфиналом Евро-2020

19:05
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Полузащитник сборной Испании Педри поделился мнением о матче полуфинала Евро против Италии.

«У обеих команд сильная полузащита и высокое качество игры в этой зоне. В середине поля будет очень серьезное противостояние, которое выиграет команда, сделавшая меньше ошибок», — приводит слова Педри официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Италия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/

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