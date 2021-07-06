Педри оценил подготовку сборных Италии и Испании перед полуфиналом Евро-2020
19:05
Полузащитник сборной Испании Педри поделился мнением о матче полуфинала Евро против Италии.
«У обеих команд сильная полузащита и высокое качество игры в этой зоне. В середине поля будет очень серьезное противостояние, которое выиграет команда, сделавшая меньше ошибок», — приводит слова Педри официальный сайт УЕФА.
Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/
Опрос
проголосовало: 10660Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Италия или Испания?
Читайте также
Луис Энрике со скандалом вернулся в сборную Испании после смерти дочери. Сегодня он в полуфинале Евро
Первый гол Романова в плей-офф помог «Монреалю» обыграть «Тампу» и одержать первую победу в финале Кубка Стэнли
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю