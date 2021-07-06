Люк Шоу отметил сплоченность сборной Англии перед матчем с Данией
18:52
Защитник сборной Англии Люк Шоу рассказал об ожиданиях от матча 1/2 финала чемпионата Европы с Данией.
«Это совсем другой опыт. Разница в коллективе. Такой сплоченной команды у нас еще не было. Мы большая семья. Все ладят друг с другом, все хотят только хорошего, все подстегивают друг друга на тренировках», — цитирует Шоу пресс-служба УЕФА.
Матч Англия — Дания состоится 7 июля на «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск.
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