Федун заявил, что ждет от сборной России выхода в четвертьфинал на чемпионате Европы по футболу
13:58
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу.
«От нашей сборной на Евро можно ожидать выхода в четвертьфинал», — цитирует ТАСС Федуна.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
В состав национальной команды вошли три футболиста «Спартака»: защитник Георгий Джикия, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Александр Соболев.
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