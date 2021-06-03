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Федун заявил, что ждет от сборной России выхода в четвертьфинал на чемпионате Европы по футболу

13:58
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу.

«От нашей сборной на Евро можно ожидать выхода в четвертьфинал», — цитирует ТАСС Федуна.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

В состав национальной команды вошли три футболиста «Спартака»: защитник Георгий Джикия, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Александр Соболев.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11551175

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