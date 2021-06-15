Нойер не считает сборную Германии аутсайдером в матче с Францией

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер рассказал об ожиданиях от предстоящего матча первого тура Евро-2020 с командой Франции.

«Мы понимаем, что обязаны чем-то болельщикам после последнего ЧМ-2018. Мы постараемся их не подвести, мы нуждаемся в их поддержке. Настроение у нас хорошее. Хотим победить Францию. Аутсайдерами себя не считаем», — цитирует Нойера Goal.

Матч Германия — Франция состоится сегодня, 15 июня, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало игры — 22.00 мск.