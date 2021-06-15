Нойер не считает сборную Германии аутсайдером в матче с Францией
06:04
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер рассказал об ожиданиях от предстоящего матча первого тура Евро-2020 с командой Франции.
«Мы понимаем, что обязаны чем-то болельщикам после последнего ЧМ-2018. Мы постараемся их не подвести, мы нуждаемся в их поддержке. Настроение у нас хорошее. Хотим победить Францию. Аутсайдерами себя не считаем», — цитирует Нойера Goal.
Матч Германия — Франция состоится сегодня, 15 июня, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало игры — 22.00 мск.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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