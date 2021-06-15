Педри: «Сборная Испании создала так много моментов, что я был уверен, что мы забьем шведам»

Полузащитник сборной Испании Педри подвел итоги матча Евро-2020 против Швеции (0:0).

«Мы создали так много моментов, что я был уверен, что мы забьем. Я знаю, что теперь будет хороший видеоанализ, чтобы понять, почему мы не забили, но каждый может ошибаться. Мората тоже человек, и ему нужна поддержка, он очень много работает для команды. Всем нужно сохранять спокойствие», — приводит слова Педри официальный сайт УЕФА.

Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе Е. Лидирует сборная Словакии, победившая команду Польши (2:1) — три очка. У поляков ноль очков и последнее место.

В следующем туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а шведы днем ранее будут противостоять Словакии.