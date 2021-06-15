Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Педри: «Сборная Испании создала так много моментов, что я был уверен, что мы забьем шведам»

05:40
Теги:

Полузащитник сборной Испании Педри подвел итоги матча Евро-2020 против Швеции (0:0).

«Мы создали так много моментов, что я был уверен, что мы забьем. Я знаю, что теперь будет хороший видеоанализ, чтобы понять, почему мы не забили, но каждый может ошибаться. Мората тоже человек, и ему нужна поддержка, он очень много работает для команды. Всем нужно сохранять спокойствие», — приводит слова Педри официальный сайт УЕФА.

Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе Е. Лидирует сборная Словакии, победившая команду Польши (2:1) — три очка. У поляков ноль очков и последнее место.

В следующем туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а шведы днем ранее будут противостоять Словакии.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
Валерий Баринов отреагировал на конфликт Бузовой и Губерниева в прямом эфире
Луис Энрике извинился перед болельщиками за ничью с шведами на Евро-2020
Евро-2020: результаты матчей 14 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи