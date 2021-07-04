Николаев считает, что у Карасева есть все шансы обслужить финальный матч Евро-2020

Бывший российский арбитр Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» назначение Сергея Карасева резервным судьей на полуфинальный матч чемпионата Европы-2020 Испания — Италия.

«Новость для российского футбола — безусловно хорошая. Наверное, многие хотели бы видеть его на поле главным арбитром. Главное, что он остается на Евро-2020. Каждая игра в любом качестве — полезный опыт для него на будущие. Своей работой на чемпионате эта бригада арбитров показала, что они могут стать одной из ведущих в Европе.

Если Карасева назначают на полуфинальный матч, это значит то, что к нему нет никаких вопросов . По моменту с Де Лигтом вопросы возникали только у голландцев. Красная карточка в матче Голландия — Чехия стопроцентная, Сергей принял правильное решение. Я думаю, что у Сергея есть все шансы обслужить финальный матч Евро-2020 в Лондоне", — сказал Николаев «СЭ».

Матч Италия — Испания пройдет 6 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).