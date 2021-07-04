Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Николаев считает, что у Карасева есть все шансы обслужить финальный матч Евро-2020

15:32
Теги:

Бывший российский арбитр Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» назначение Сергея Карасева резервным судьей на полуфинальный матч чемпионата Европы-2020 Испания — Италия.

«Новость для российского футбола — безусловно хорошая. Наверное, многие хотели бы видеть его на поле главным арбитром. Главное, что он остается на Евро-2020. Каждая игра в любом качестве — полезный опыт для него на будущие. Своей работой на чемпионате эта бригада арбитров показала, что они могут стать одной из ведущих в Европе.

Если Карасева назначают на полуфинальный матч, это значит то, что к нему нет никаких вопросов . По моменту с Де Лигтом вопросы возникали только у голландцев. Красная карточка в матче Голландия — Чехия стопроцентная, Сергей принял правильное решение. Я думаю, что у Сергея есть все шансы обслужить финальный матч Евро-2020 в Лондоне", — сказал Николаев «СЭ».

Матч Италия — Испания пройдет 6 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).

Италия — Испания

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5777
Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Италия или Испания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020
Корабли-провокаторы НАТО покинули Черное море
Какой секрет хранит дата рождения и как по ней узнать судьбу
В Москве простились с народным артистом СССР Николаем Сличенко
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля