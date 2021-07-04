Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Сергей Карасев будет резервным арбитром на полуфинале Евро Италия — Испания

14:51
Сергей Карасев. Фото AFP
Сергей Карасев. Фото AFP
Теги:

Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч 1/2 финала чемпионата Европы между сборными Италии и Испании. Он назначен резервным арбитром встречи, сообщает сайт УЕФА.

Работать на игре будет немецкая бригада во главе с Феликосм Брыхом. Помогать ему будут соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп.

ВАР — Марко Фритц, АВАР — Кристиан Дингерт и Кристиан Гителльменн.

Матч Италия — Испания пройдет 6 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5777
Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Италия или Испания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Меня не раздражает, сколько денег у Черчесова. Но он сделал ошибку, отстранив Дзюбу за то видео»
«Сногсшибательная девушка». Севастьянова выложила фото в леопардовом купальнике
«Герои сегодня играли не в желтой форме». Как на Украине оценили вылет с Евро-2020
Боярский сравнил слова Черчесова и Шевченко после поражений
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля