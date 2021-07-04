Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч 1/2 финала чемпионата Европы между сборными Италии и Испании. Он назначен резервным арбитром встречи, сообщает сайт УЕФА.

Работать на игре будет немецкая бригада во главе с Феликосм Брыхом. Помогать ему будут соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп.

ВАР — Марко Фритц, АВАР — Кристиан Дингерт и Кристиан Гителльменн.

Матч Италия — Испания пройдет 6 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).