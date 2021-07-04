Черданцев назвал главное открытие чемпионата Европы-2020
15:30
Российский комментатор Георгий Черданцев в интервью «СЭ» отметил, что для него главным открытием Евро-2020 стал главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, который вышел в полуфинал турнира.
— Главное имя, которое для вас открыл этот чемпионат?
— Это имя знают все. Отношение в России к нему неоднозначное — потому что «Зенит» при нём играл неудачно. Кстати, в силу объективных причин. Человек просто оказался заложником ситуации.
— Вы про Манчини?
— Разумеется. Вот на Манчини я стал смотреть по-другому. Роберто для меня — открытие турнира. Как и сборная Италии. Думаю, скептиков в России поставил на место. Было бы круто, если б в финале на «Уэмбли» сыграли Италия с Англией.
Полностью интервью с Георгием Черданцевым можно прочитать на сайте «СЭ»
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