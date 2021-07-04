«Не видел такого избиения Украины с ноября 2015». Тайсон Фьюри вспомнил свой бой с Кличко

Чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал победу Англии над Украиной (4:0) в матче 1/4 финала Евро-2020. Боксер вспомнил свою победу в бою с украинцем Владимиром Кличко.

«Я не видел такого избиения Украины с ноября 2015 года в Дюссельдорфе», — написал Тайсон Фьюри в Twitter.

Напомним, команда Андрея Шевченко в групповом турнире Евро-2020 набрала три очка и вышла в плей-офф, попав в четверку лучших команд, которые заняли третьи места.

В 1/8 финала Украина обыграла Швецию в дополнительное время со счетом 2:1.