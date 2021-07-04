Шевченко объяснил, почему Малиновский не сыграл с Англией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему полузащитник Руслан Малиновский не смог сыграть в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4). Он отметил, что причина в травме.

«У Руслана травма, которая не позволила ему сыграть, - цитирует Шевченко сайт украинской ассоциации футбола (УАФ). - Мы надеялись, что он восстановится за эти дни. У него очень болит приводящая мышца. Сегодня утром он попробовал свои силы, но не попал даже в заявку».

Малиновский участвовал в остальных матчах сборной Украины на турнире. В матче со Швецией (2:1 д. в.) он вышел на замену, а в остальных играх он был в стартовом составе.