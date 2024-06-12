Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:03

Тюрпен назначен главным арбитром матча открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Клеман Тюрпен.
Фото Global Look Press

УЕФА назначил судей на матч открытия чемпионата Европы-2024 между сборными Германии и Шотландии.

На этой встрече будет работать французская бригада арбитров под руководством Клемана Тюрпена. Его ассистентами станут Николя Дано и Бенжамен Паж. Резервным арбитром назначен Франсуа Летексье. За ВАР будет отвечать Жером Брисар.

Трофей чемпионата Европы по&nbsp;футболу. Евро 2024: даты проведения — когда начнется и закончится чемпионат Европы

Матч Германия — Шотландия пройдет в пятницу, 14 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени. В группе A немцы и шотландцы также сыграют вместе с командами Венгрии и Швейцарии.

В 2022 году Тюрпен обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0), а в 2018-м — две игры группового этапа чемпионата мира в России.

Ранее УЕФА опубликовал полный список арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата Европы-2024.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
На Олимпиаде за Израиль выступит арабский спортсмен
12 июня в CAS решит вопрос о перераспределении медалей командного турнира фигуристов на Играх-2022
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ
Актриса из сериала «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024: обратный отсчет до чемпионата Европы — заявки сборных и даты турнира
Германия — неожиданный фаворит Евро? Недавно в это трудно было поверить
Карвахаль уверен, что у сборной Испании есть шансы выиграть Евро-2024
Капитан сборной Испании Мората — о Евро-2024: «Мы здесь, чтобы побеждать»
Гюндоган — о роли капитана сборной Германии на Евро-2024: «Это большая привилегия»
Ямаль: «Это мечта — сыграть на своем первом чемпионате Европы»
Мостовой заявил, что будет поддерживать Испанию и Францию на Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карвахаль уверен, что у сборной Испании есть шансы выиграть Евро-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости