Сафонов: «Если Вернблум извинялся, что за ЦСКА играл, то это такая дурь»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что некоторые легионеры после Евро-2024 могут покинуть РПЛ.

— Удастся ли привезти в Россию кого-то, кто блеснет на Евро?

— Более реален вариант, что заберут легионеров, которые поедут из РПЛ на Евро, — цитирует «РБ Спорт» Сафонова. — К нам едут латиноамериканцы, бразильцы, аргентинцы. Европейцы в Россию не особо едут. Если Вернблум извинялся, что за ЦСКА играл, то это такая дурь... Может, кто-то из белорусов приедет.

— Где в следующем сезоне окажется Артем Дзюба?

— Возможно, в «Пари НН» или «Химках».