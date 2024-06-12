Роналду — о матче с Ирландией: «Большая победа, команда!»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Ирландией (3:0) в товарищеском матче.

«Большая победа, команда! Едем на чемпионат Европы!», — написал Роналду в социальной сети.

39-летний португалец станет первым футболистом, который сыграет на шести чемпионатах Европы. Он выступал на Евро-2004, Евро-2008, Евро-2012, Евро-2016 и Евро-2020.

Сборная Португалии сыграет на Евро-2024 в группе F. Ее соперниками станут Чехия (18 июня), Турция (22 июня) и Грузия (26 июня).