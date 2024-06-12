Газизов: «В махачкалинском «Динамо» могут оказаться игроки-участники Евро-2024»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2024 в Германии.

«Конечно буду следить, плохо, что наша сборная отсутствует на чемпионате Европы. Но все равно буду смотреть, это моя работа. Мне интересно с профессиональной точки зрения. Мне неинтересно, кто выиграет. Мне интересны конкретные игроки, которые смогут усилить наш клуб. Кто-то из игроков-участников Евро-2024 окажется в махачкалинском «Динамо»? Да, конечно. Сейчас у нас на карандаше уже есть футболисты, которые будут на Евро и смогут нас усилить. Фамилии и сборные называть не хочу», — приводит слова Газизова Metaratings.ru.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. На турнире выступят четыре игрока клубов РПЛ: албанцы Марио Митай («Локомотив») и Мирлинд Даку («Рубин»), серб Срджан Бабич («Спартак») и словенец Ваня Дркушич («Сочи»).