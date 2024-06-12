Капитан сборной Испании Мората — о Евро-2024: «Мы здесь, чтобы побеждать»

Капитан сборной Испании Альваро Мората оценил перспективы национальной команды перед Евро-2024.

«Мы здесь, чтобы побеждать. В последний раз мы уступили в полуфинале, до этого — в 1/8 финала. Мы добились больших успехов. Выиграть Евро сложно, но у нас отличная команда, и мы попали в фантастическую группу. Мы знаем, что столкнемся с некоторыми трудностями, знаем, что будет непросто, но мы к этому готовы», — приводит пресс-служба УЕФА слова футболиста.

Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Испании сыграет в группе B против Италии, Хорватии и Албании. Первый матч на турнире испанцы проведут с хорватами. Встреча пройдет 15 июня в Берлине.