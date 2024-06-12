Севикян рассказал, что получил от болельщиков в комментариях после невыхода на Евро-2024

Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» высказался о невыходе сборной Армении на Евро-2024.

«Было очень грустно. Тогда я был новичком сборной, сыграл два матча. Самое обидное поражение было от Латвии 0:2. У нас были очень хорошие шансы выйти из группы. Обидно, что уступили в гостях, ведь мы оказались настолько близки, что все уже чувствовали запах чемпионата Европы. Но в этом можно увидеть плюс. Это показывает, что сборная растет, что мы можем конкурировать на мировом уровне. И, как вы сказали, у сборной новое поколение, хорошие игроки. Дальше будут возможности, поэтому надо работать вдвойне, чтобы впоследствии их использовать. Надо набраться немного терпения, опыта», — сказал Севикян «СЭ».

Севикян также рассказал, прилетало ли ему в комментариях после невыхода сборной на чемпионат Европы.

«Нет. Если честно, больше слышал слов поддержки, потому что для Армении до конца конкурировать в квалификационном раунде чемпионата Европы — уже большой сдвиг», — добавил Севикян.

Сборная Армении заняла 4-е место в группе D квалификации Евро-2024 и не попала в финальную часть турнира.

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