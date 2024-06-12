Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 07:55

Нагельсманн: «В сборной сложнее влиять на ситуацию, чем в клубе»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн сравнил работу в национальной команде и клубе.

Нагельсманн возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. До этого он тренировал немецкие «Хоффенхайм», «Лейпциг» и «Баварию».

Никлас Фюллькруг и&nbsp;Антонио Рюдигер поссорились на&nbsp;тренировке перед Евро-2024. В сборной Германии конфликт? Немцы опять поссорились перед крупным турниром

«В сборной сложнее влиять на ситуацию, чем в клубе. Чтобы все по-настоящему уловили твои идеи и прониклись ими, нужно много разговаривать с тренерским штабом и вести индивидуальные беседы с игроками в нужные моменты. Надо выбирать правильное время для общения с игроками, чтобы это оказало реальное влияние на команду. За кулисами обсуждается множество соображений, которые публика не замечает, потому что мы не видим друг друга на тренировках каждый день», — приводит пресс-служба УЕФА слова тренера.

Германия сыграет на домашнем чемпионате Европы в группе A. Соперниками команды Нагельсманна станут Шотландия (14 июня), Венгрия (19 июня) и Швейцария (23 июня).

Ранее сообщалось, что между игроками сборной Германии произошла стычка на тренировке перед Евро-2024.

Футбол
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
0
Читайте также
В группе С Евро-2024 сыграют Англия, Дания, Словения и Сербия
Британские СМИ опасаются, что сербские фанаты нападут на англичан на Евро
Второго фигуранта дела генерала Попова обвинили в мошенничестве
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Суд в Москве арестовал на два месяца сотрудника НИИ ФСИН за призывы к терроризму
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024: обратный отсчет до чемпионата Европы — заявки сборных и даты турнира
Мбаппе — о Евро-2024: «Франция — Германия в финале? Я бы на это согласился»
Силкин: «Мастерство будет иметь большое значение на этом Евро, а также случай»
Роналду — о матче с Ирландией: «Большая победа, команда!»
Хомуха: «Наиболее пристально на чемпионате Европу буду наблюдать за Англией, Германией, Испанией, Италией и Францией»
Балахнин: «За золотые медали Евро-2024 будут бороться англичане, испанцы, французы, немцы»
У Роналду — дубль с Ирландией и уже 130 голов за сборную! Перед стартом Евро-2024 он свеж и мотивирован
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе — о Евро-2024: «Франция — Германия в финале? Я бы на это согласился»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости