Силкин: «Мастерство будет иметь большое значение на этом Евро, а также случай»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал претендентов на золотые медали чемпионата Европы-2024.

«Англия, Германия, Португалия, Испания, Италия. То есть те, кто всегда считался таковыми. Некоторые из них сразу показывают хорошую, результативную игру, а другие раскачиваются, начинают еле-еле, а потом выходят в финал. Мастерство будет иметь большое значение на этом Евро, а также случай.

От кого можно ничего не ждать? От Грузии? Греция в свое время выстреливала, но тогда там был хороший тренер. Они тогда играли практически от обороны, в неинтересный футбол. Но, тем не менее, стали чемпионами Европы», – цитирует «Евро-Футбол.Ру» Силкина.

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.