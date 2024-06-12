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Хомуха: «Наиболее пристально на чемпионате Европу буду наблюдать за Англией, Германией, Испанией, Италией и Францией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха назвал претендентов на золотые медали чемпионата Европы-2024.

«Наиболее пристально на чемпионате Европу буду наблюдать за пятеркой сборных, представляющих страны из топ-5 лиг континента: Англией, Германией, Испанией, Италией и Францией. Думаю, что кто-то из них и станет чемпионом», — цитирует Vprognoze.ru Хомуху.

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11777429-homuha-sdelal-prognoz-otnositelno-pobeditelya-evro-2024.html
Дмитрий Хомуха
Футбол
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