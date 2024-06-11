Сборная Украины в товарищеском матче разгромила Молдавию

Сборная Украины в товарищеском матче с крупным счетом обыграла Молдавию — 4:0.

По голу забили Роман Яремчук (2-я минута), Виктор Цыганков (43-я), Артем Довбик (49-я) и Георгий Судаков (54-я).

Сборная Украины сыграет на Евро-2024. Команда попала в группу Е, где ее соперниками станут Румыния (17 июня), Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

В параллельных товарищеских матчах Белоруссия разгромно уступила Израилю (0:4), а Греция победила Мальту (2:0).