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Сегодня, 11:39

Карвахаль уверен, что у сборной Испании есть шансы выиграть Евро-2024

Алина Савинова
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Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль считает, что его национальная команда способна выиграть чемпионат Европы в этом году.

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«Да, думаю, у нас есть такие шансы. Люди могут сказать, что мы не является очевидными фаворитами, но шансы все же есть. Я бы сказал, что мы являемся кандидатами на победу на Евро-2024», — цитирует Карвахаля Marca.

Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Испании сыграет в группе B против Италии, Хорватии и Албании. Первый матч на турнире испанцы проведут с хорватами. Встреча пройдет 15 июня в Берлине.

Источник: https://www.marca.com/futbol/eurocopa.html?intcmp=MENUPROD&s_kw=euro-2024
Даниэль Карвахаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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