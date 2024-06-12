Павлович из сборной Германии из-за болезни пропустит Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Александар Павлович не сыграет на Евро-2024, сообщает Bild.

По информации источника, 20-летний хавбек заболел тонзиллитом. Ранее он был включен в итоговый состав национальной команды на чемпионат Европы. Ожидается, что главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн в ближайшее время выберет Павловичу замену.

Сборная Германии сыграет на домашнем Евро в группе А. Ее соперниками станут Шотландия (14 июня), Венгрия (19 июня) и Швейцария (23 июня).