Балахнин: «За золотые медали Евро-2024 будут бороться англичане, испанцы, французы, немцы»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает фаворитом Евро-2024 сборную Франции.

«У сборной Франции хороший состав. Есть большой опыт. Команда постоянно борется за высокие места. Но я не исключаю, что какие-то сборные преподнесут сюрпризы из тех, что не являются фаворитами. А так по традиции за золотые медали будут бороться англичане, испанцы, французы, немцы.

Планирую посмотреть как можно больше игр и найти интересную команду, которая покажет содержательный футбол, на котором можно будет чему-то научиться. Если такая сборная появится, за ней буду следить более внимательно», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Балахнина.