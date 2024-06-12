«Локомотив» предложил Глушенкову улучшенный контракт, чтобы не отпускать игрока в «Зенит»

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» не хочет отпускать полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит». Руководство клуба сделало предложение игроку по увеличению заработной платы и повышению выкупной стоимости.

10 июня появилась информация, что «Зенит» ведет переговоры по трансферу 24-летнего форварда. Сообщалось, что в новом клубе его зарплата может вырасти в 2,5 раза.

В минувшем сезоне Глушенков провел 38 игр в составе «Локомотива», забил 8 голов и отдал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 11 миллионов евро.