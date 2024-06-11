Кроос рассказал об ожиданиях от матча открытия Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос рассказал, чего ждет от матча открытия Евро-2024, в котором его команда сыграет с Шотландией.

«Важно, чтобы первый матч прошел позитивно. Мы знаем, с каким соперником нам предстоит столкнуться. Шотландия может быть очень неудобной командой. Кроме того, я я говорил с партнерами по «Реалу», которые проиграли Шотландии с Испанией. Так что мы более чем предупреждены. Мы знаем, что это будет тяжелый матч», — приводит слова Крооса AS.

Матч открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией пройдет 14 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Сборная Германии сыграет на домашнем Евро в группе А. Кроме Шотландии, команда Юлиана Нагельсманна сыграет с Венгрией (19 июня) и Швейцарией (23 июня).