Судьи Евро-2024: без наших, двое работавших на ЧМ в России, аргентинец и с «мусорным баком вместо сердца»

Почти все лучшие арбитры континента: не хватает только Сергея Карасева.

На чемпионат Европы приезжают не только сильнейшие сборные континента, но и лучшие арбитры. Многих из них хорошо знают те, кто наблюдают за матчами зарубежных национальных топ-турниров и еврокубков. Но, к примеру, среди судей есть и аргентинец — второй раз подряд УЕФА и КОНМЕБОЛ обмениваются арбитрами для работы на Евро и Кубке Америки.

По паре судейских бригад на главный турнир года делегировали Англия, Германия, Италия и Франция, по одной — Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Швейцария, Швеция, а также упомянутая выше Аргентина.

Полный список из 19 главных арбитров, которые будут работать в ближайший месяц в Германии, выглядит так:

Майкл Оливер (Англия)

Энтони Тэйлор (Англия)

Факундо Тельо (Аргентина)

Даниэль Зиберт (Германия)

Феликс Цвайер (Германия)

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Марко Гуида (Италия)

Даниэле Орсато (Италия)

Данни Маккели (Нидерланды)

Шимон Марчиняк (Польша)

Артур Соареш Диаш (Португалия)

Иштван Ковач (Румыния)

Иван Кружляк (Словакия)

Славко Винчич (Словения)

Халил Умут Мелер (Турция)

Франсуа Летексье (Франция)

Клеман Тюрпен (Франция)

Сандро Шерер (Швейцария)

Гленн Нюберг (Швеция)

Отдельно — о самых любопытных лицах из списка главных арбитров.

Шимон Марчиняк. Фото Global Look Press

Шимон Марчиняк, Польша

43-летний бритоголовый арбитр работал на уже легендарном финале чемпионата мира 2022 года между Францией и Аргентиной, за судейство которого заслужил похвалу от прессы и коллег. Спустя полгода Марчиняка назначили еще и на финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0), так что поляк стал лишь вторым арбитром в истории, работавшим на решающих матчах главного еврокубка и мирового первенства в течение одного сезона (первым был англичанин Ховард Уэбб в 2010-м).

Однако совсем недавно Марчиняк оказался втянут в скандал, связанный с ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» (2:1). В добавленное время поляк остановил игру за пару секунд до гола мюнхенцев, потому что его ассистент зафиксировал офсайд. ВАР уже не мог вмешаться в эпизод, потому что Марчиняк не дал атаке завершиться, но положение «вне игры» было спорным. «Бавария» упустила последний шанс сравнять счет по сумме двух встреч и перевести матч в овертайм.

Майкл Оливер, Англия

Оливер работает арбитром с 14 лет и очень давно входит в когорту элитных мировых судей, хотя ему нет и 40. Ни финал Лиги чемпионов, ни решающие матчи крупных турниров сборных англичанин не обслуживал. Зато работал на Суперкубке УЕФА-2022 и нескольких финалах национальных кубков.

Пожалуй, самый памятный матч с участием Оливера был сыгран в апреле 2018 года. Тогда «Ювентус» едва не совершил камбэк в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Именно Оливер не позволил туринцам это сделать: после домашнего поражения со счетом 0:3 они забили три мяча на «Сантьяго Бернабеу», но на 90+3-й минуте в их ворота был назначен пенальти. Буффон был так раздосадован этим, что вместе с одноклубниками окружил английского арбитра, получил красную карточку, а после финала сказал: «У судьи в груди мусорный бак вместо сердца». «Реал» забил, прошел дальше, а семью Оливера забросали письмами с угрозами и оскорблениями.

Клеман Тюрпен. Фото Global Look Press

Клеман Тюрпен, Франция

Один из двух арбитров Евро (наряду с Марчиняком), которые работали на чемпионате мира в России. Вообще, для Тюрпена это уже пятый крупный турнир — он работал еще на домашнем для француза чемпионате Европы 2016 года. Но никогда не «добирался» дальше 1/8 финала. Может быть, в Германии Тюрпену повезет. Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в карьере француза уже есть, и при добротной работе (и невыходе команды Дидье Дешама) он может претендовать на решающий матч в Берлине.

Факундо Тельо, Аргентина

Накануне ковидных Кубка Америки и Евро-2020 УЕФА и КОНМЕБОЛ договорились о старте программы обмена опытом: тогда одним из судей европейского турнира стал аргентинец Фернандо Рапаллини, а в Южную Америку отправился испанец Хесус Хиль Мансано.

Сейчас традиция продолжилась: бригада итальянца Маурицио Мариани полетит в США, а в Германию отправятся арбитры из Аргентины во главе с Факундо Тельо. Это опытный судья: ему 42 года, он работал на ЧМ-2022, в том числе на матче 1/4 финала между Марокко и Португалией (1:0).

Данни Маккели. Фото Global Look Press

Данни Маккели, Нидерланды

Голландец еще в 2020 году обслуживал финал Лиги Европы между «Севильей» и «Интером» (3:2), но с тех пор так далеко не добирался. Маккели известен по двум чрезвычайно спорным эпизодам, одним из самых резонансных за последние годы.

Первый произошел в марте 2021 года в отборочном матче ЧМ-2022 между Сербией и Португалией (2:2): на последней минуте игры Криштиану Роналду, казалось, вырвал победу, но бригада Маккели не засчитала гол, ошибочно посчитав, что мяч не пересек линию ворот полностью. ВАР тогда на матче не работал.

Второй случился спустя три месяца, на прошлом Евро: в овертайме полуфинала между Англией и Данией (2:1) Маккели назначил пенальти после легкого падения Рахима Стерлинга в своей штрафной. Харри Кейн реализовал 11-метровый, а британцы вышли в финал.

Славко Винчич, Словения

Арбитр недавнего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» (2:0), инженер и директор металлургической компании. Винчича сложно назвать суперзвездой судейского цеха, но свою работу он выполняет исправно. Сложно вспомнить скандалы, связанные с ним. В 2020 году его задержали по делу о наркоторговле, но потом выяснилось, что полиция ошиблась и никаких вопросов к авторитетному арбитру быть не может.

Энтони Тэйлор. Фото Global Look Press

Энтони Тэйлор, Англия

Один из самых узнаваемых арбитров планеты с невероятно насыщенной карьерой. В Англии на Тэйлора постоянно набрасываются и болельщики, и эксперты, и сами футболисты, да и в Европе Энтони влипал в скандалы. Например, год назад Тэйлору досталось от Жозе Моуринью за работу на финале Лиги Европы между «Ромой» и «Севильей» (1:1, пен. 1:4), а после игры болельщики римлян налетели на него в аэропорту.

Но были в карьере Тэйлора и позитивные моменты: именно он работал на том самом матче Евро-2020 между Финляндией и Данией (1:0), когда Кристиан Эриксен потерял сознание. Тэйлор моментально сориентировался, вызвал медиков на поле, приостановил матч, так что в том числе его действия помогли избежать трагедии.