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Матыцин посетил тренировку сборной России по футболу перед Евро-2020

11:30
Олег Матыцин посетил тренировку сборной России. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»
Олег Матыцин посетил тренировку сборной России. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»
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Министр спорта РФ Олег Матыцин посетил тренировку сборной России по футболу в Новогорске.

Спортивный деятель пообщался с игроками и пожелал им удачи на чемпионате Европы-2020.

В субботу, 5 июня, команда Станислава Черчесова одержала победу над Болгарией (1:0) в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве. Единственный гол с пенальти забил форвард Александр Соболев.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Севастиан Терлецкий)

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