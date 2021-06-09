Матыцин посетил тренировку сборной России по футболу перед Евро-2020
11:30
Министр спорта РФ Олег Матыцин посетил тренировку сборной России по футболу в Новогорске.
Спортивный деятель пообщался с игроками и пожелал им удачи на чемпионате Европы-2020.
В субботу, 5 июня, команда Станислава Черчесова одержала победу над Болгарией (1:0) в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве. Единственный гол с пенальти забил форвард Александр Соболев.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
(Севастиан Терлецкий)
Опрос
проголосовало: 25252Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Читайте также
В сборных Испании и Швеции вспышка коронавируса. Через четыре дня им играть между собой на Евро-2020
«Внука не видели ни разу. Жена Вани сказала: «Не надейтесь». Отец Ивана Ткаченко — о жизни после гибели «Локомотива»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю