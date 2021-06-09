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Матыцин поделился впечатлениями от подготовки сборной России к Евро-2020

11:44
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Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о своих впечатлениях от посещения тренировки сборной России на базе в Новогорске.

«Какой бы тяжелой ни была работа на поле, главное, чтобы сохранялось чувство азарта и удовольствия от игры. Вижу, что команда готовится. По мнению главного тренера, есть, конечно, пока небольшие проблемы с подготовкой, но, надеюсь, еще есть время для их решения. Настрой боевой. Сказал, что мы будем переживать, болеть и верить только в победу. Футбол для нас в России больше, чем футбол», — сказал Матыцин.

Сборная России ведет подготовку к Евро-2020. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Севастиан Терлецкий)

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