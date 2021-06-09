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Малафеев считает, что Мостовой способен стать ключевым игроком «Зенита» и сборной России

11:15
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о перспективах полузащитника сине-бело-голубых и сборной России Андрея Мостового.

«Сильные стороны у него — индивидуальное мастерство, которое позволяет обыгрывать один в один; креативное мышление, которое позволяет задействовать его в разных позициях — он может сыграть и в нападении, и на краю, и при необходимости, мне кажется, даже и в середине, хотя он там вообще не появляется в последнее время, — приводит официальный сайт РФС слова Малафеева. — И он прямо так симпатично выглядит, что у него действительно должно быть классное будущее, потому что он просто готовый проект для всяких журналов, газет».

По мнению Малафеева, Мостовой способен стать лидером «Зенита» и сборной России.

«Он может стать ключевым игроком не только «Зенита», но еще и сборной, чтобы стать эталоном футболиста, к которому бы хотели все стремиться. Плюс еще и фамилия, которая, конечно, не имеет прямого отношения к известному Александру Мостовому, но все это накладывает приятное впечатление. Насколько я его уже узнал, я думаю, что в этом не должно быть необходимости. Парень достаточно здраво мыслит, и все адекватно», — отметил бывший голкипер «Зенита» и российской сборной.

В сезоне-2020/21 Мостовой провел 33 матча за «Зенит», на его счету 6 голов и 3 результативных передачи. 23-летний россиянин попал в заявку сборной России на Евро-2020.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии Россия сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/213807

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Иван Торопцев все материалы автора
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