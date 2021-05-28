Ромащенко рассказал, могут ли Головин и Миранчук одновременно выходить в составе сборной России

Помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко поделился мнением о том, могут ли полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук одновременно выходить в стартовом составе.

«Они могут играть друг с другом не только в ромбе, но и в других системах игры. Но для того, чтобы они вместе выходили на поле, они как минимум должны быть одновременно в расположении сборной. Головин в последние полтора года вообще отсутствовал — то из-за травм, то из-за истории с ковидом. И даже сейчас, когда команда находилась в Сочи на сборах, их обоих не было с нами до игры с Мальтой. Сейчас нам предстоит подготовительный период — естественно, будем на нем пробовать и отрабатывать различные варианты», — приводит слова Ромащенко Sport24.

25 мая Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России в австрийский Нойштифт, где национальная команда проводит подготовку к Евро-2020.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.