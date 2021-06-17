Манчини считает, что игра со Швейцарией была очень сложной

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал очень сложным матч Евро-2020 против Швейцарии (3:0).

«Мы сыграли хорошо. Это была очень сложная игра. Швейцария — сильная и физически крепкая команда. У нас были кое-какие проблемы в начале, но потом мы наладили игру и победили вполне заслуженно. Мы могли снимать все вопросы о победителе еще раньше, ведь создали немало моментов, но это нормально, что иногда не все залетает в ворота. Тем не менее ребята проделали отличную работу.

Это именно то, что ребята должны делать. Я постоянно прошу их об этом. Всегда нужно верить, что любая атака может завершиться голом. Именно так и получилось, когда Локателли отдал пас на Берарди и сам параллельным курсом помчался к воротам", — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.