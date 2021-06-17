Ачерби рассказал, почему Италия не пропускает на Евро-2020

Защитник сборной Италии Франческо Ачерби считает, что у итальянцев получилось почти все в матче Евро-2020 против Швейцарии (3:0). Также он надеется, что Джорджо Кьеллини избежал серьезной травмы.

«Сегодня у нас получилось почти все. Кьеллини очень опытен, я надеюсь, что он попросил замену, как только почувствовал опасность серьезной травмы. Мы не пропускаем, но только потому, что защищаемся всей командой», — цитирует пресс-служба УЕФА Берарди.

Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.