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Ачерби рассказал, почему Италия не пропускает на Евро-2020

04:19

Защитник сборной Италии Франческо Ачерби считает, что у итальянцев получилось почти все в матче Евро-2020 против Швейцарии (3:0). Также он надеется, что Джорджо Кьеллини избежал серьезной травмы.

«Сегодня у нас получилось почти все. Кьеллини очень опытен, я надеюсь, что он попросил замену, как только почувствовал опасность серьезной травмы. Мы не пропускаем, но только потому, что защищаемся всей командой», — цитирует пресс-служба УЕФА Берарди.

Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.

Италия — Швейцария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024458--italy-vs-switzerland/

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