Кулушевски о пропущенном голе от Украины на 120-й минуте: «Это как нож в сердце»

Форвард сборной Швеции Деян Кулушевски прокомментировал поражение в 1/8 финала Евро-2020 от Украины (1:2 д.в.).

«Не так мы хотели закончить чемпионат. Когда смотрел матч Франции, сказал: «Футбол жесток». Теперь был наш черед в этом убедиться. Футбол многое нам дает, но еще больше забирает. Мы создали достаточно моментов, чтобы победить в основное время. Но потом я уже полагал, что нас ждет серия пенальти. А затем соперник забил на 120-й минуте. Это как нож в сердце», — приводит слова Кулушевски официальный сайт УЕФА.

Сборная Украины в 1/4 финала встретится с Англией, которая обыграла Германию (2:0). Матч пройдет 3 июля в Риме и начнется в 22:00 мск.