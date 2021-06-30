Чельстрем объяснил, почему Швеция проиграла Украине на Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» Ким Чельстрем считает, что множество мелких деталей решили исход матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина (1:2).

«Множество мелких деталей привели к такому исходу. Например, тройная замена, а затем решающий момент матча, в котором Швеции просто не повезло. Штанга и перекладина Эмиля Форсберга не имеют значения. Остается только результат, а он таков — Швеция покидает турнир», — цитирует пресс-служба УЕФА Чельстрема.

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.