Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Чельстрем объяснил, почему Швеция проиграла Украине на Евро-2020

07:16
Ким Чельстрем (справа). Фото Instagram
Ким Чельстрем (справа). Фото Instagram
Теги:

Бывший полузащитник «Спартака» Ким Чельстрем считает, что множество мелких деталей решили исход матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина (1:2).

«Множество мелких деталей привели к такому исходу. Например, тройная замена, а затем решающий момент матча, в котором Швеции просто не повезло. Штанга и перекладина Эмиля Форсберга не имеют значения. Остается только результат, а он таков — Швеция покидает турнир», — цитирует пресс-служба УЕФА Чельстрема.

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.

Швеция — Украина

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024483--sweden-vs-ukraine/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3799
Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Украина или Англия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Почему Украина выше Франции и Португалии на Евро-2020
Санта-Барбара в семье: женившийся на падчерице отчим закопал ее в лесу
В Подмосковье приняли новые ограничительные меры из-за COVID-19
Как умер режиссер клипов певицы МакSим Вадим Шатров
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля