Криштиану Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории Евро

В Будапеште состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Венгрии и Португалии (0:3).

В составе португальской команды дубль оформил Криштиану Роналду. Он стал самым возрастным автором дубля в матчах чемпионата Европы. На момент встречи ему исполнилось 36 лет и 130 дней.

Роналду превзошел достижение бывшего нападающего сборной Украины Андрея Шевченко. Тот сделал дубль на Евро-2012 в матче против Швеции в возрасте 35 лет и 256 дней.

Первый гол в матче с Венгрией позволил Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро в истории.