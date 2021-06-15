Криштиану Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории Евро
21:02
В Будапеште состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Венгрии и Португалии (0:3).
В составе португальской команды дубль оформил Криштиану Роналду. Он стал самым возрастным автором дубля в матчах чемпионата Европы. На момент встречи ему исполнилось 36 лет и 130 дней.
Роналду превзошел достижение бывшего нападающего сборной Украины Андрея Шевченко. Тот сделал дубль на Евро-2012 в матче против Швеции в возрасте 35 лет и 256 дней.
Первый гол в матче с Венгрией позволил Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро в истории.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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