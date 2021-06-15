Португалия повторила рекорд сборной СССР

Чемпион Европы-2016 сборная Португалии в первом матче Евро-2020 разгромила Венгрию со счетом 3:0. Криштиану Роналду и компания стали второй командой, начавшей защиту титула с крупной победы.

Ранее подобное удавалось только сборной СССР, которая в 1964 году с тем же счетом разгромила в полуфинале Данию. Правда, в финале подопечные Константина Бескова уступили испанцам и взять второй трофей подряд не смогли.

Старт действующего чемпиона Европы