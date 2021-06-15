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Португалия повторила рекорд сборной СССР

21:00
Криштиану Роналду (справа). Фото Twitter
Криштиану Роналду (справа). Фото Twitter
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Чемпион Европы-2016 сборная Португалии в первом матче Евро-2020 разгромила Венгрию со счетом 3:0. Криштиану Роналду и компания стали второй командой, начавшей защиту титула с крупной победы.

Ранее подобное удавалось только сборной СССР, которая в 1964 году с тем же счетом разгромила в полуфинале Данию. Правда, в финале подопечные Константина Бескова уступили испанцам и взять второй трофей подряд не смогли.

Старт действующего чемпиона Европы

Год

Действующий чемпион

Стадия

Соперник

Счет

1964

СССР

1/2 финала

Дания

3:0

1968

Испания

Не участвовала

1972

Италия

Не участвовала

1976

ФРГ

1/2 финала

Югославия

4:2 (д.в.)

1980

Чехословакия

Гр.турнир

ФРГ

0:1

1984

ФРГ

Гр.турнир

Португалия

0:0

1988

Франция

Не участвовала

1992

Голландия

Гр.турнир

Шотландия

1:0

1996

Дания

Гр.турнир

Португалия

1:1

2000

Германия

Гр.турнир

Румыния

1:1

2004

Франция

Гр.турнир

Англия

2:1

2008

Греция

Гр.турнир

Швеция

0:2

2012

Испания

Гр.турнир

Италия

1:1

2016

Испания

Гр.турнир

Чехия

1:0

2020

Португалия

Гр.турнир

Венгрия

3:0

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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