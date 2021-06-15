Португалия повторила рекорд сборной СССР
Чемпион Европы-2016 сборная Португалии в первом матче Евро-2020 разгромила Венгрию со счетом 3:0. Криштиану Роналду и компания стали второй командой, начавшей защиту титула с крупной победы.
Ранее подобное удавалось только сборной СССР, которая в 1964 году с тем же счетом разгромила в полуфинале Данию. Правда, в финале подопечные Константина Бескова уступили испанцам и взять второй трофей подряд не смогли.
Старт действующего чемпиона Европы
|
Год
|
Действующий чемпион
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1964
|
СССР
|
1/2 финала
|
Дания
|
3:0
|
1968
|
Испания
|
Не участвовала
|
|
|
1972
|
Италия
|
Не участвовала
|
|
|
1976
|
ФРГ
|
1/2 финала
|
Югославия
|
4:2 (д.в.)
|
1980
|
Чехословакия
|
Гр.турнир
|
ФРГ
|
0:1
|
1984
|
ФРГ
|
Гр.турнир
|
Португалия
|
0:0
|
1988
|
Франция
|
Не участвовала
|
|
|
1992
|
Голландия
|
Гр.турнир
|
Шотландия
|
1:0
|
1996
|
Дания
|
Гр.турнир
|
Португалия
|
1:1
|
2000
|
Германия
|
Гр.турнир
|
Румыния
|
1:1
|
2004
|
Франция
|
Гр.турнир
|
Англия
|
2:1
|
2008
|
Греция
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
0:2
|
2012
|
Испания
|
Гр.турнир
|
Италия
|
1:1
|
2016
|
Испания
|
Гр.турнир
|
Чехия
|
1:0
|
2020
|
Португалия
|
Гр.турнир
|
Венгрия
|
3:0
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