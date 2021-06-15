Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро в истории

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче чемпионата Евро-2020 против Венгрии и сделал счет 2:0.

36-летний португалец реализовал пенальти в концовке встречи.

Он стал обладателем нового рекорда по количеству голов на чемпионатах Европы. Для него этот гол стал 10-м на континентальных первенствах.

Таким образом, Роналду обошел легендарного француза Мишеля Платини, который все свои девять мячей забил на Евро-1984.

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