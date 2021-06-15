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Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро в истории

20:45
Криштиану Роналду. Фото Twitter Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче чемпионата Евро-2020 против Венгрии и сделал счет 2:0.

36-летний португалец реализовал пенальти в концовке встречи.

Он стал обладателем нового рекорда по количеству голов на чемпионатах Европы. Для него этот гол стал 10-м на континентальных первенствах.

Таким образом, Роналду обошел легендарного француза Мишеля Платини, который все свои девять мячей забил на Евро-1984.

Лучшие бомбрадиры в истории Евро

Голы

Игрок

Страна

Чемпионаты Европы

10

Криштиану Роналду

Португалия

2004 — 2, 2008 — 1, 2012 — 3, 2016 — 3, 2020 — 1

9

Мишель Платини

Франция

1984 — 9

7

Алан Ширер

Англия

1996 -5, 2000 — 2

6

Патрик Клайверт

Голландия

1996 — 1, 2000 — 5

Тьерри Анри

Франция

2000 — 3, 2004 — 2, 2008 — 1

Нуну Гомеш

Португалия

2000 — 4, 2004 — 1, 2008 — 1

Руд ван Нистелрой

Голландия

2004 — 4, 2008 — 2

Златан Ибрагимович

Швеция

2004 — 2, 2008 — 2, 2012 — 2

Уэйн Руни

Англия

2004 — 4, 2008 — 1, 2016 — 1

Антуан Гризманн

Франция

2016 — 6

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Иван Шитик все материалы автора
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