Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро в истории
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче чемпионата Евро-2020 против Венгрии и сделал счет 2:0.
36-летний португалец реализовал пенальти в концовке встречи.
Он стал обладателем нового рекорда по количеству голов на чемпионатах Европы. Для него этот гол стал 10-м на континентальных первенствах.
Таким образом, Роналду обошел легендарного француза Мишеля Платини, который все свои девять мячей забил на Евро-1984.
Лучшие бомбрадиры в истории Евро
|
Голы
|
Игрок
|
Страна
|
Чемпионаты Европы
|
10
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2004 — 2, 2008 — 1, 2012 — 3, 2016 — 3, 2020 — 1
|
9
|
Мишель Платини
|
Франция
|
1984 — 9
|
7
|
Алан Ширер
|
Англия
|
1996 -5, 2000 — 2
|
6
|
Патрик Клайверт
|
Голландия
|
1996 — 1, 2000 — 5
|
Тьерри Анри
|
Франция
|
2000 — 3, 2004 — 2, 2008 — 1
|
Нуну Гомеш
|
Португалия
|
2000 — 4, 2004 — 1, 2008 — 1
|
Руд ван Нистелрой
|
Голландия
|
2004 — 4, 2008 — 2
|
Златан Ибрагимович
|
Швеция
|
2004 — 2, 2008 — 2, 2012 — 2
|
Уэйн Руни
|
Англия
|
2004 — 4, 2008 — 1, 2016 — 1
|
Антуан Гризманн
|
Франция
|
2016 — 6
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