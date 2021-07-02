Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Корнелиус рассказал, как сборная Дании провела выходной перед матчем с Чехией

07:56
Теги:

Форвард сборной Дании Андреас Корнелиус рассказал, как команда провела выходные перед 1/4 финала Евро-2020 против Чехии.

«С нами были все лидеры и весь медицинский штаб — вся банда. Это выглядело как небольшой паром с гигантской солнечной палубой. Было очень весело, с напитками. Конечно же, без алкоголя! Мы загорали в хорошую погоду. Я сам слишком сильно загорел, но мы прекрасно провели время», — приводит слова Корнелиуса официальный сайт УЕФА.

Матч Чехия — Дания пройдет 3 июля в Баку и начнется в 19:00 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2870
Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Дания или Чехия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Актер Дмитрий Назаров спародировал Станислава Черчесова: «Уйти в отставку? Как можно?»
Евро-2020: расписание, даты и время начала матчей 1/4 финала
Черчесова призывают омолаживать состав. Но на Евро не хватило именно вожаков-ветеранов
Отец автора победного гола Украины в матче против Швеции заявил, что его сын никогда не будет играть в России
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля