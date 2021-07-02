Корнелиус рассказал, как сборная Дании провела выходной перед матчем с Чехией
07:56
Форвард сборной Дании Андреас Корнелиус рассказал, как команда провела выходные перед 1/4 финала Евро-2020 против Чехии.
«С нами были все лидеры и весь медицинский штаб — вся банда. Это выглядело как небольшой паром с гигантской солнечной палубой. Было очень весело, с напитками. Конечно же, без алкоголя! Мы загорали в хорошую погоду. Я сам слишком сильно загорел, но мы прекрасно провели время», — приводит слова Корнелиуса официальный сайт УЕФА.
Матч Чехия — Дания пройдет 3 июля в Баку и начнется в 19:00 мск.
Опрос
проголосовало: 2870Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Дания или Чехия?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю