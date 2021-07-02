Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Янкто: «Мы с Дамсгором уверены, что один из нас в скором времени получит медаль Евро»

07:38
Теги:

Полузащитник сборной Чехии Якуб Янкто поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2020 против Дании.

«Я связался со своим одноклубником Миккелем Дамсгором (полузащитником «Сампдории» и сборной Дании, — прим. «СЭ»), мы поздравили друг друга после 1/8 финала. Мы уверены, что один из нас в скором времени получит медаль Евро! Одному из нас будет грустно, другому очень весело. Это будет несколько иной матч, чем против голландцев, где мы ждали контратак, поскольку знали, что некоторые из их атакующих игроков не очень быстро возвращаются в защиту. Этого не произойдет с датчанами, поскольку они возвращаются сразу после потери мяча.

Мы должны быть на 100 процентов сосредоточены на протяжении всех 90 минут и играть в свою игру. Очень мелкие детали могут решить матч. Если мы продолжим играть на том высоком уровне, который показывали до сих пор, у нас есть шанс", — приводит слова Янкто официальный сайт УЕФА.

Матч Чехия — Дания пройдет 3 июля в Баку и начнется в 19:00 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2870
Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Дания или Чехия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Актер Дмитрий Назаров спародировал Станислава Черчесова: «Уйти в отставку? Как можно?»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Почему обычная болезнь обернулась комой для МакSим
Названа возможная причина смертельного конфликта подростков в Братске
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля