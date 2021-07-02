Янкто: «Мы с Дамсгором уверены, что один из нас в скором времени получит медаль Евро»

Полузащитник сборной Чехии Якуб Янкто поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2020 против Дании.

«Я связался со своим одноклубником Миккелем Дамсгором (полузащитником «Сампдории» и сборной Дании, — прим. «СЭ»), мы поздравили друг друга после 1/8 финала. Мы уверены, что один из нас в скором времени получит медаль Евро! Одному из нас будет грустно, другому очень весело. Это будет несколько иной матч, чем против голландцев, где мы ждали контратак, поскольку знали, что некоторые из их атакующих игроков не очень быстро возвращаются в защиту. Этого не произойдет с датчанами, поскольку они возвращаются сразу после потери мяча.

Мы должны быть на 100 процентов сосредоточены на протяжении всех 90 минут и играть в свою игру. Очень мелкие детали могут решить матч. Если мы продолжим играть на том высоком уровне, который показывали до сих пор, у нас есть шанс", — приводит слова Янкто официальный сайт УЕФА.

Матч Чехия — Дания пройдет 3 июля в Баку и начнется в 19:00 мск.