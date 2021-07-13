КОНМЕБОЛ предлагает УЕФА провести матч между Аргентиной и Италией

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) предлагает союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести матч между сборными Италии и Аргентины, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

«КОНМЕБОЛ предлагает УЕФА, чтобы Аргентина сыграла против Италии, в матче континентальных чемпионов. Из-за напряженного календаря очень сложно провести его в 2021 году, но это можно сделать в следующем», — написал журналист в Twitter.

.@CONMEBOL gestiona ante @UEFA

para que se juegue Argentina ante Italia, en una especie de duelo de campeones. Por un tema de calendario es muy dif?cil que se realice en 2021, pero podr?a hacerse el a?o entrante. — C?sar Luis Merlo (@CLMerlo) July 11, 2021

11 июля сборная Италии одержала победу над Англией в финале Евро-2020. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В серии пенальти точнее была Италия — 3:2.

Команда Аргентины выиграла у Бразилии в финале Кубка Америки (1:0). Единственный гол забил Анхель Ди Мария.