КОНМЕБОЛ предлагает УЕФА провести матч между Аргентиной и Италией
10:58
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) предлагает союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести матч между сборными Италии и Аргентины, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.
«КОНМЕБОЛ предлагает УЕФА, чтобы Аргентина сыграла против Италии, в матче континентальных чемпионов. Из-за напряженного календаря очень сложно провести его в 2021 году, но это можно сделать в следующем», — написал журналист в Twitter.
11 июля сборная Италии одержала победу над Англией в финале Евро-2020. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В серии пенальти точнее была Италия — 3:2.
Команда Аргентины выиграла у Бразилии в финале Кубка Америки (1:0). Единственный гол забил Анхель Ди Мария.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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