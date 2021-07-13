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КОНМЕБОЛ предлагает УЕФА провести матч между Аргентиной и Италией

10:58
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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) предлагает союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести матч между сборными Италии и Аргентины, сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

«КОНМЕБОЛ предлагает УЕФА, чтобы Аргентина сыграла против Италии, в матче континентальных чемпионов. Из-за напряженного календаря очень сложно провести его в 2021 году, но это можно сделать в следующем», — написал журналист в Twitter.

11 июля сборная Италии одержала победу над Англией в финале Евро-2020. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В серии пенальти точнее была Италия — 3:2.

Команда Аргентины выиграла у Бразилии в финале Кубка Америки (1:0). Единственный гол забил Анхель Ди Мария.

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года