Азмун ждал, что Россия на Евро повторит успех ЧМ-2018
12:25
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы.
— На чемпионате Европы за кого болели?
— Очень хотел, чтобы Россия хорошо выступила. Но, к сожалению, не получилось. Конечно, я ждал, что ваша сборная выйдет в плей-офф, верил в это.
— Как думаете, в чем причины провала?
— Я не нахожусь внутри команды. Могу лишь сказать, что после чемпионата мира я ждал от России такого же удачного выступления на Евро. Но раз так получилось, значит, другие команды заслуживали большего.
Полностью интервью с Сердаром Азмуном читайте на сайте «СЭ»
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