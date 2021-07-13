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Азмун ждал, что Россия на Евро повторит успех ЧМ-2018

12:25
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы.

— На чемпионате Европы за кого болели?

— Очень хотел, чтобы Россия хорошо выступила. Но, к сожалению, не получилось. Конечно, я ждал, что ваша сборная выйдет в плей-офф, верил в это.

— Как думаете, в чем причины провала?

— Я не нахожусь внутри команды. Могу лишь сказать, что после чемпионата мира я ждал от России такого же удачного выступления на Евро. Но раз так получилось, значит, другие команды заслуживали большего.

Полностью интервью с Сердаром Азмуном читайте на сайте «СЭ»

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Гоша Чернов все материалы автора

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