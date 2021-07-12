Италия во второй раз выиграла чемпионат Европы

Победителем чемпионата Европы-2020 стала сборная Италии. В финале она обыграла команду Англии.

Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В серии пенальти точнее была Италия — 3:2.

Италия выиграла турнир во второй раз в своей истории. Ранее итальянцы победили на Евро-1968, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир проходил с 11 июня по 11 июля.