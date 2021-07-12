Италия во второй раз выиграла чемпионат Европы
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Победителем чемпионата Европы-2020 стала сборная Италии. В финале она обыграла команду Англии.
Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В серии пенальти точнее была Италия — 3:2.
Италия выиграла турнир во второй раз в своей истории. Ранее итальянцы победили на Евро-1968, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).
Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир проходил с 11 июня по 11 июля.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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