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Италия во второй раз выиграла чемпионат Европы

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Сборная Италии - чемпион Европы. Фото Официальный Twitter Евро 2020
Сборная Италии - чемпион Европы. Фото Официальный Twitter Евро 2020
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Победителем чемпионата Европы-2020 стала сборная Италии. В финале она обыграла команду Англии.

Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В серии пенальти точнее была Италия — 3:2.

Италия выиграла турнир во второй раз в своей истории. Ранее итальянцы победили на Евро-1968, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир проходил с 11 июня по 11 июля.

Италия — Англия

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года