Шотландская газета предложила сделать Манчини почетным гражданином страны после победы на Евро-2020
Шотландская газета The National предложила сделать главного тренера сборной Италии Роберто Манчини почетным гражданином страны после победы команды над Англией в финале Евро-2020 (1:1, пенальти — 3:2).
«Сделайте Роберто Брюса (Роберт I Брюс — король Шотландии, организатор обороны страны в начальный период войны за независимость против Англии — прим. «СЭ») почетным гражданином Шотландии.
Призываем читателей The National поспособствовать награждению Манчини за заслуги перед Шотландией», — говорится в посте газеты в Twitter.
10 июля это издание представило Манчини в образе героя «Храброго сердца» Уильяма Уоллеса. Фильм рассказывает о борьбе Шотландии за независимость против господства Англии. Обложку сопровождал текст: «Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда. Мы не выдержим, чтобы они еще 55 лет болтали об этом».
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