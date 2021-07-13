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Шотландская газета предложила сделать Манчини почетным гражданином страны после победы на Евро-2020

10:04
Роберто Манчини. Фото Reuters
Роберто Манчини. Фото Reuters
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Шотландская газета The National предложила сделать главного тренера сборной Италии Роберто Манчини почетным гражданином страны после победы команды над Англией в финале Евро-2020 (1:1, пенальти — 3:2).

«Сделайте Роберто Брюса (Роберт I Брюс — король Шотландии, организатор обороны страны в начальный период войны за независимость против Англии — прим. «СЭ») почетным гражданином Шотландии.

Призываем читателей The National поспособствовать награждению Манчини за заслуги перед Шотландией», — говорится в посте газеты в Twitter.

10 июля это издание представило Манчини в образе героя «Храброго сердца» Уильяма Уоллеса. Фильм рассказывает о борьбе Шотландии за независимость против господства Англии. Обложку сопровождал текст: «Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда. Мы не выдержим, чтобы они еще 55 лет болтали об этом».

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года